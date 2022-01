La tentadora ha acudido al debate de ‘La isla de las tentaciones’ para contarnos su experiencia y cómo vivió su relación con Nico. Cree que el exfutbolista no fue siempre honesto y que la sorprendió mucho que la cita final no se la diera a ella, sino a Miriam: “Pensé que me daría la cita porque las otras se las dio a Miriam y decía que quería conocerme más”. Rosana cree que su decisión de acostarse con Sabela y Álvaro hizo que Nico acabara decantándose por Miriam y no por ella: “El trío le sentó mal y no quiso darme la cita por eso”.