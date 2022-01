Rosario y Álvaro han protagonizado un tenso enfrentamiento en la hoguera final. Ella cayó en la tentación con Simone y con Suso, y él con Sabela y Rosana. Rosario estaba la tanto del affaire de su novio con la gallega, pero no podía ni imaginarse que había hecho un trío con ella y otra soltera.

“Hay mas imágenes para vosotros”, ha dicho Sandra dando paso al vídeo en el que el participante del reality desataba su pasión bajo las sábanas con Sabela y Rosana.

"¡Eres un sinvergüenza! Te has retratado tú solo, yo he dejado de sufrir por ti hace mucho tiempo. Me quedo muerta, era lo último que me esperaba ver en ‘La isla de las tentaciones’. Que se ha montado un trio. Eres un vengativo y un rencoroso. Qué vergüenza cuando te vean en tu casa", ha estallado ella.

"No lo decidí yo", se ha excusado el de Elche. "¡No claro…se un poco hombre, coño!", le recriminaba ella.

Rosario y Álvaro rompen a llorar recordando su relación

Sin embargo, la pareja también ha visto los vídeos en los que Álvaro se derrumbaba hablando de Rosario. "Me creo que tú me hayas querido mucho, cómo yo te he querido a ti, porque si no, no nos perdonamos como nos hemos perdonado y hemos aguantado lo que hemos aguantado. Nos queremos mucho, pero lo hemos hecho tan, tan mal que nos lo hemos cargado nosotros solos, porque el amor no puede con todo y si no hay respeto y no hay confianza, no hay nada", explicaba ella.