Rosario esperaba impaciente a Álvaro, que ha llegado más serio que nunca a la hoguera final. "¿Y esa cara de serio? Llevas mucho tiempo sin verme", le ha saludado ella. "Es mi cara de serio, estoy muy decepcionado y necesito explicaciones. No entiendo porque entras a la villa y el primer día ya te está comiendo el cuello un tío. Has venido y se te ha olvidado que existo", ha respondido él.

"Tú dijiste que a tu novia le habías puesto los cuernos cada vez que habías salido de fiesta y que entonces aquí, no querías ni contar. Y a ti también te estaban comiendo todo el primer día. Aquí no se trata de quien ha hecho más o ha hecho menos. Se trata de que por primera vez he antepuesto mi felicidad a la tuya. Me he sentido libre, mujer y valorada, cosa que contigo rara vez me he sentido", le ha asegurado la participante.

"Lo que me ha pasado con Suso es algo que nos sentía hace mucho tiempo, pero yo no soy la Rosario que entró. Me estás echando cosas en cara que has hecho tú. Cuando llegué aquí pensé que me iba morir si no dormía contigo, pero me he dado cuenta de que no", ha explicado.

Rosario descubre que Álvaro ha hecho un trio con Sabela y Rosana

Sandra Barneda ha dado paso al vídeo en el que Álvaro daba rienda suelta a la pasión bajo las sábanas con Sabela y Rosana. La cara de Rosario era un auténtico poema. "¡Eres un sinvergüenza! Te has retratado tú solo, yo he dejado de sufrir por ti hace mucho tiempo. Me quedo muerta, era lo último que me esperaba ver en ‘La isla de las tentaciones", ha brotado ella.

"Que se ha montado un trio. Eres un vengativo y un rencoroso. Qué vergüenza cuando te vean en tu casa", estallaba. "No lo decidí yo", se ha excusado el de Elche. "¡No claro…se un poco hombre, coño!", le recriminaba ella.

Rosario, a Álvaro: "Necesito que me valoren y tú no lo has hecho"

Sin embargo, la pareja también ha visto los vídeos en los que Álvaro se derrumbaba hablando de Rosario. "Me creo que tú me hayas querido mucho, cómo yo te he querido a ti, porque si no, no nos perdonamos cómo nos hemos perdonado y hemos aguantado lo que hemos aguantado. Nos queremos mucho, pero lo hemos hecho tan, tan mal que nos lo hemos cargado nosotros solos, porque el amor no puede con todo y si no hay respeto y no hay confianza, no hay nada", ha tratado de hacerle entender Rosario a Álvaro.

La pareja ha roto a llorar y se ha dado un emotivo abrazo. "Pienso que nos hemos querido muchísimo, eres la mujer más importante de mi vida, el amor lo he descubierto contigo. Verte aquí me está partiendo el alma, pero es verdad que nosotros solos nos hemos cargado la relación. Si hubiese un botón de ‘reset’ me iría a mi casa contigo, incluso sabiendo lo que ha pasado aquí. Tengo el sentimiento de que te quiero y eso no se me va a quitar. Quiero luchar por ti porque es lo que siento, pero lo que veo no es así. Siempre vas a ser la persona más importante de mi vida", le ha dicho él muy emocionado.

Rosario sigue teniendo muchos sentimientos por su novio. Sin embargo, no se ve capacitada para seguir su relación con Álvaro. "Has sido mi primer amor, he crecido contigo, pero me he dado cuenta de que por mucho que me muera por decirte que nos vayamos a casa hay que pararse a pensar. Me he dado cuenta de que sola también soy feliz y de que no me merezco esto. Igual tú también te mereces ser libre. Hay que aprender a decir basta. Yo a ti te quiero muchísimo, pero he aprendido a quererme a mí", ha confesado.

"Yo siento que te quiero con locura, como el primer día y vine aquí con la idea de salir contigo y de pedirte que nos casáramos, pero he llegado aquí y siento que lo que necesito aquí es que me valoren, y tú no lo ha hecho".

Álvaro vuelve solo a España y Rosario se da una oportunidad con Suso

Sin poder contener las lágrimas, Álvaro ha abandonado la hoguera totalmente destrozado tras tomar la decisión de marcharse solo. "Sé que contigo no es un punto final ¿Sabes cuando a una persona que amas le dices que no para que ella este bien? Ese es el sentimiento que tengo", se ha sincerado abatido.

Por su parte, Rosario ha decidido seguir conociendo a Suso fuera del programa. "He decidido que no voy a reprimir nada que me haga feliz, que ha marcado un antes y un después, que me ha ayudado a ser quién estoy llegando a ser y no voy a frenar algo que siento", ha anunciado.