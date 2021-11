Tras las lágrimas por lo que él consideraba una traición de su novia, empezó a disfrutar de la fiesta. Desde su llegada a Villa Playa empezó a sentir atracción por Sabela , una de las solteras. Su roneo era muy intenso, pero no pasaron de tontear y acariciarse (ella incluso le pegó un sensual mordisco en la espalda mientras estaban en el jacuzzi).

Pero después de la hoguera todo cambió. La alarma sonó en Villa Playa porque Rosario besó en el cuello a Suso . Los chicos no lo sabían, pero Álvaro se lo vio venir, así que decidió ir a por Sabela sin cortarse. No quería que la preocupación por lo que estuviera haciendo o dejando de hacer su chica le afectase, así que se centro en sí mismo.

Ya en el jardín, Álvaro se sinceró con Sabela: “Aquí no voy a perder el tiempo con nadie. Me sale ser así contigo, te lo quiero dar todo en todo momento. (…) Me suda la p**** mi novia”.