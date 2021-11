Rosario estaba muy sorprendida y asustada por lo que le estaba pasando en Villa Paraíso. Estaba convencida de que no iba a caer en la tentación, pero cuando ha ido conociendo a Suso todo ha cambiado para ella. Ha descubierto que tiene una conexión con él que no sentía desde hacía años , lo que la está haciendo dudar de su relación.

“Con Suso no aguanto más, no tengo ganas de reprimirme más porque me nace dar más pasos con él. Veo real la conexión que hay”, confesó Rosario a cámara. Sus pensamientos se tradujeron en acciones y los dos se fueron aparte a hablar. Rosario fue de lo más sincera con el soltero: “Si fuera por mí, igual habría hecho cosas ya, pero hay algo. Igual tengo miedo a arrepentirme porque me he cansado de pasarlo mal por alguien”.