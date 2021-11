Rosario ve las imágenes del tonteo de Álvaro y Sabela en su primera hoguera

Rosario ha empezado a tener sentimientos por Suso, uno de los solteros

Rosario, de Álvaro: “Es un impresentable, le mueven los calentones”

Las chicas se han enfrentado a la primera hoguera y todas se quedaron de lo más descolocadas con las imágenes que vieron de sus novios. Rosario tenía sus sospechas sobre que Álvaro podría estar liándola, pero aun así se quedó muy sorprendida por su comportamiento con las solteras. Ese sentimiento se juntaba con sus propias inseguridades, ya que estaba empezando a tener sentimientos por Suso.

“No me esperaba haber conectado con una persona y sentirme tan cómoda con alguien en tan poco tiempo. Yo sigo queriendo a Álvaro, pero una cosa no quita la otra. Necesito ver las imágenes porque me van a aclarar muchísimo lo que me pasa y lo que estoy sintiendo”, comenzó Rosario.

La reacción de Rosario a las imágenes de Álvaro

En las imágenes, la novia de Álvaro le vio tonteando con Sabela e incluso diciendo que le ponía “perrísimo”. Se esperaba verle comportarse así y estar “cachondísimo”, pero aun así le dio mucha vergüenza. “Esto es lo que yo pensaba que mi novio hacía cuando no estaba conmigo (…) Me molesta tanto que yo me haya sentido inferior e insegura tantos años de mi vida por un tío así… Aquí me estoy creciendo y no voy a parar de crecerme”, aseguró.

Las segundas imágenes de Álvaro hicieron que todas las chicas exclamaran “qué asco” cuando él le tocó el pecho a Sabela. Rosario fue muy tajante: “Él sabe que por aquí no paso, este guarreo. ¿De qué vas? ¿Tú a mí me has querido alguna vez en tu vida? El caso es que nadie daba un duro por nosotros y yo le decía ‘tranquilo, que les damos en la cara’. Ya se le ha olvidado todo, él está tranquilísimo. Pues nada, él sabrá”. Luego aseguró que pensaba seguir disfrutando de la experiencia al máximo, sin que el comportamiento de Álvaro la afecte. “Me parece de ser un baboso, un impresentable, le mueven los calentones y no piensa con la cabeza”, afirmó.

Las dudas de Rosario con Suso

Rosario ha tenido mucha conexión con Suso en la villa y poco a poco se han ido acercando más. Ella está muy dubitativa porque no se explica lo que la está ocurriendo, pero tampoco quiere alejar al soltero de ella. Los dos tuvieron un momento de tonteo máximo en la piscina, en la que ella casi confesó que la apetecía darle un beso.

El tonteo de Álvaro con Sabela