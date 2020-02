Fani es rechazada por Rubén y se marcha soltera de 'La isla de las tentaciones'

"Si le ha pasado esto con una pareja de siete años también le puede pasar conmigo"

Fani tiene claro que quiere terminar 'La isla de las tentaciones' con Rubén. Sin embargo, el soltero ha decidido marcharse solo. "Hemos estado súper bien en la casa, todo lo que he hecho lo he hecho porque lo sentía, se vive muy intensamente, hay veces que te dejas llevar, otras que piensas un poco más…El paso de los años me ha enseñado que me tengo que dejar llevar más por la razón que por el corazón. Si ha entrado aquí con una pareja de siete años y le ha pasado esto conmigo. ¿Por qué no le puede pasar esto conmigo fuera?", ha explicado.

"Muchas gracias por hacerme sentir tan bien y por quitarme la venda de los ojos", le ha agradecido Fani antes de que se marchara. "Habíamos conectado súper bien y teníamos una complicidad súper buena, pero esto me enseña a no confiar en todos los hombres. Él se lo pierde. Estoy dolida, que me lo diga el último día en mi hoguera…He descubierto una nueva Fani y voy a intentar que nadie me disguste y me quite esta felicidad", se ha sincerado la ex de Christofer con Mónica Naranjo.

Fani reacciona al "¡Estefaníaaaaa!" de Christofer

"Me da muchísima pena, pero donde manda mi corazón…no podía irme con él teniendo la cabeza en otro sitio, era mentirle a él, a Rubén y a mí", ha confesado Fani tras ver las imágenes de su exnovio gritando su nombre por la playa.

Fani habla sobre Christofer