Las fiestas son ese momento tan esperando de ‘La Isla de las Tentaciones’ en las que los chicos y chicas de las parejas y los solteros se pueden desinhibir e intentar olvidar las imágenes que habían podido ver de la primera fiesta y que no sentaron nada bien ni a las chicas ni a los chicos .

Y en dichas primeras fiestas, con los primeros acercamientos, también vienen los primeros piques y enfados entre ellos. En la primera cita de Álvaro, pudimos ver cómo le confesaba a Claudia que su chica ideal es Sabela, algo que a ella no sentó nada bien. Y esto fue palpable en la fiesta .

Álvaro se lo contaba a Sabela: “Se lo he dicho ya a Claudia” , pero justo cuando se lo estaba contando, Claudia estaba detrás de ellos y decidían salir al jardín para hablar más tranquilos. Acto seguido, Claudia salía a hablar con el resto de chicos: “¿Qué te pasa con Álvaro? Yo te veía bien con él”.

“Nada, nada. Me atrae físicamente pero ya está”, le contestaba ella a Darío. Álvaro lo estaba escuchando todo desde el otro lado del patio y exclamaba: “Está cabreadísima”. Por su parte, Sabela reconoce que no quiere llevarse mal con nadie. Álvaro, por su parte, reconoce que Claudia es muy buena chica, pero no ve una tentación en ella, en cambio, de Sabela dice otra cosa: “Me pone cachondísimo”.