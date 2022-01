Miguel entró muy fuerte en la hoguera y se enfrentó duramente tanto a Nico como a Alejandro. El exfutbolista está convencido de que a Miguel no le gusta Gal·la y de que se ha liado con ella después de que el resto de las chicas le ignorasen. El extronista lo niega, pero los chicos no se lo creen.

“ Si tú has estado de tronista y habrás tenido chicas superguapas . Es un guaperas, ha estado con muchas chicas”, dijo Alejandro. Esta frase provocó la reacción de Sandra Barneda, que quiso saber con más detalles a qué se refería el novio de Tania: “¿ Crees que Gal·la no está a la altura de Miguel? ”

Nico salió en defensa de su amigo y respondió que no se refería a eso y el novio de Tania se lo confirmó: “No es eso, yo me entiendo”, añadió, sin dar más detalles.