Sandra Barneda no se atrevería a participar en ‘La isla de las tentaciones’: “No por falta de confianza, sino por cómo reaccionaría yo"

Será la sucesora de Mónica Naranjo: "Que me comparen con ella es una maravilla, la adoro"

Cree que una de las mejores cosas del reality es que no "blanquea" las relaciones de pareja: "Todos somos frágiles"

Barneda, sobre el viral "hay más imágenes para ti": "Estoy soñando con esa frase"

Sandra Barneda se embarca en una nueva aventura y estará a los mandos de las dos nuevas ediciones de ‘La isla de las tentaciones’, que se grabarán en República Dominicana los próximos dos meses. La presentadora ha respondido a todas las dudas sobre el formato en una rueda de prensa virtual y ha comentado la ilusión que le hace este proyecto en el que el amor de nuevas parejas se pondrá a prueba.

La presentadora cree que uno de los puntos fuertes del reality es que dejan de “blanquearse” las relaciones de pareja: “Todos somos frágiles en el amor. La vida no la podemos controlar, pero el amor menos. Eso es parte de la magia de este formato”. En su opinión, el amor se pone a prueba cada día, pero lo que tiene de especial ‘La isla de las tentaciones’ es que eso ocurre “en un entorno más paradisíaco”. “El amor hay que cultivarlo diariamente, es como una planta. Cada una necesita una cosa. Tienes que escuchar a tu pareja y saber lo que necesita, si no lo haces y te olvidas, la planta muere.

Barneda será la sucesora de Mónica Naranjo en el reality. En la primera edición estaba al frente de los debates, pero ahora podrá vivir la experiencia en primera persona y desde dentro. “Vivir el reality 360 grados va a enriquecerlo más. El año pasado lo seguí al mismo ritmo que la audiencia, pero ahora voy a tener mucha más información desde el principio y, capítulo a capítulo, voy a dar una visión más enriquecedora”, ha explicado.

El mundo del amor es complicado y Barneda cree que las parejas que deciden participar en el reality “son unas valientes”. “Creo que en el mundo del amor todos somos frágiles y es un formato que, cuando lo vives ahí, internamente tú también te estás cuestionando y poniendo en la piel del otro”, cuenta. Además, considera que es impredecible “cómo reaccionaríamos si vemos a nuestra pareja cuando está con otros”.

¿Participaría en el reality?

¿Se animaría Sandra Barneda a participar en ‘La isla de las tentaciones? Su respuesta ha sido clara: no. “Creo que son unos valientes y nos ofrecen un escenario ideal para los que somos cobardes y no nos queremos poner tan a prueba, para que así desde casa podamos sincerarnos un poco más”, explica la presentadora. Además, ha dicho que si ella tuviera la oportunidad de apretar un botón y ver qué hace su pareja cuando no está con ella “no apretaría el botoncito”. “No por falta de confianza en ella, sino en cómo reaccionaría yo”, ha afirmado.

La empatía con las parejas

Las parejas que participan en ‘La isla de las tentaciones’ ponen a prueba su relación y pasan por momentos verdaderamente complicados, como ya vimos el año pasado (nunca olvidaremos el dolor de Christofer corriendo por la playa). Por eso, Sandra Barneda sabe cuál debe ser su papel: “Vivirlo con prudencia y mucho respeto hacia ellos, acompañándoles en todo momento, pero con contención. Se trata de que ellos lo vivan de la manera más virgen posible, sin ningún tipo de condicionamiento por mi parte”.

"Hay más imágenes para ti"

Una de las frases más virales de ‘La isla de las tentaciones’ fue “hay más imágenes para ti”, que los participantes tenían que escuchar en las hogueras y tras la cual veían los acercamientos de sus parejas con los solteros y solteras. “Estoy soñando con esa frase”, ha dicho la presentadora entre risas. De hecho, le gustaría que algunas de sus intervenciones tuvieran tanto impacto como las de Mónica Naranjo: “Eso significará que superaremos el éxito de la primera edición”.

El casting

Las parejas participantes serán tanto conocidas como anónimas y su relación estará en distintas etapas (unos llevarán poco tiempo, otros, bastantes años). “A mí me gustan, tienen muchas ganas. No les conozco personalmente, les he visto de manera virtual, pero tengo muchas ganas de que estén en esa situación. Van muy ilusionados todos”, ha explicado Barneda.

Sandra Barneda, sobre Fani y Christofer

La experiencia vivida por las parejas participantes en la primera edición del formato fue tan intensa, que hay gente que se plantea si realmente se atreverían a participar. Sandra Barneda ya ha tratado con Fani y con Christofer y cree que lo que vivieron no debe verse como algo negativo: “No creo que sea algo de lo que tengan que avergonzarse. Nos sentimos todos muy identificados. Cada uno tenemos una personalidad y hubiéramos actuado de forma distinta, pero no creo que eso marque para que la gente piense ‘no voy a ir’. Creo que hay que olvidar. Es como cuando empiezas una nueva relación: si te fijas en lo que viviste en la anterior la vas a fastidiar”.

El papel de Mónica Naranjo

Mónica Naranjo bordó su papel en ‘La isla de las tentaciones’ y Sandra Barneda ya ha hablado con ella al respecto. Ambas tienen muy buen rollo y la cantante ya le ha pedido a su compañera que le vaya contando qué tal la experiencia. Además, la presentadora sabe que las comparaciones con su antecesora son casi inevitables, pero las lleva bien: “Creo que todos somos únicos y que comparar es normal, pero cada uno imprime su personalidad, su color y su energía. No me molesta: que me comparen con Mónica es una maravilla, la adoro. Lo hizo fantástico y yo espero que también consideréis que lo hago fantástico”.

¿Qué se lleva en la maleta?

Sandra ha dicho que es un poco hiperactiva y ya tiene un montón de planes para no aburrirse ni un minuto durante sus ratos libres en República Dominicana. Dice que va a hacer deporte, a leer libros que le ayuden a documentarse en su próxima novela y a hacer algún curso online. También va a llevarse su kit de snorkel: “Me han dicho que por esa zona hay unas vistas marinas espectaculares”.

