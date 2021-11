Sandra afirmó con la cabeza y Sandra Barneda, que se dio cuenta del gesto, le pidió más detalles: “Se va a dejar llevar, por supuesto. Se le ve muy echado para adelante”. A Zoe no le hicieron ninguna gracia estas palabras y rápidamente intervino para pararle los pies a su compañera: “ Considero que aquí nadie tiene que opinar de nadie en ese aspecto porque Josué es una persona fiel, me quiere”. Su compañera se defendió, sin querer echar más leña al fuego ante la reacción de Zoe: “Por supuesto, yo no lo conozco”.

Ya a solas y hablando a cámara, Zoe ha vuelto a hablar del tema: “No me ha gustado de Sandra que opine de Josué así a la ligera, no me gusta que dé nada por sentado de mi pareja sin conocerle”.