Las redes reaccionan al comentario de Diego

Diego se rompe al ver las imágenes de Lola

"Pienso en cuando empezamos nuestra historia. En verdad éramos ideales. Es que es mi ratonín. Me he dado cuenta de cosas que me faltaban en la relación y luego pienso es que tenía todo por otro lado. Es muy frío pero cuando me da un beso me lo da de verdad. Me he encaprichado pero es que ahora... Tengo miedo de que piense que me he olvidado de él. Yo vine súper enamorada. Éramos tan iguales para algunas cosas, me ha hecho reír tanto. Es la persona que más feliz me ha hecho. Me imagino su cara del día de la despedida, con sus ojitos azules…Yo aquí me he equivocado, me he dejado llevar, no sé qué me ha pasado. Necesito verle, necesito abrazarle", lloraba Lola.