La canaria ha asegurado que cree que con Stiven lo ha hecho “muy bien”: “Si estoy a gusto con una persona y esa persona me atrae físicamente y tengo feeling, es normal que te dejes llevar (…) No creo que lo haya hecho mal”, se confesaba Tania.

Por su parte, el tentador se ha sincerado y le ha dicho algunas cosas que no le sientan del todo bien de ella: “No es plato de buen gusto que me digas que tienes feeling conmigo ‘pero…’. Es igual que cuando me dices que lo amas y que estás muy bien. Eso, entre comillas, me molesta… Pero no te puedo decir nada”, remataba Stiven.