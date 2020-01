Susana y Adelina, rotas tras la expulsión de Julián: "Cuando lo conoces más, es increíble"

Día de eliminación en 'La isla de las tentaciones' . Las chicas no han conseguido ponerse de acuerdo sobre que solteros debían abandonar la villa por lo que la elección se ha llevado a cabo a través de una votación. Dani y Julián deben decir adiós a su aventura en el reality. Visiblemente afectadas, Susana y Adelina no podían contener las lágrimas a la hora de despedirse del valenciano.

"Pensé que nunca me iba a llevar bien con él, pero cuando lo conoces más es increíble", ha dicho la novia de Gonzalo muy emocionada. "Espero que te vaya muy bien fuera". "Me ha aconsejado cuando he estado mal y me ha hecho la estancia más amena", ha contado Adelina.