Alejandro ha pasado unos días muy duros en ‘La isla de las tentaciones’

Tania no ha visto imágenes de Alejandro en la hoguera

Alejandro se ha enfadado mucho con Tania porque no entiende qué ha hecho mal para que ella esté tan decepcionada con él

Tania está muy dolida con Alejandro desde la primera hoguera. Cuando entró en el programa estaba convencida de que iban a reforzar su relación, pero cuando vio las primeras imágenes todo se derrumbó para ella. Estaba descubriendo a alguien que no conocía y cuyos comentarios la herían y la faltaban al respeto. Desde entonces ha estado replanteándose el futuro de su relación… y conociendo a Stiven.

“Llevo unos días que le echo mucho de menos. Stiven es una tentación para mí, fuera podría fijarme en él, pero es algo muy separado de lo que yo siento por Alejandro”, confesó al comenzar la hoguera. Necesitaba verle, por eso se derrumbó cuando Sandra Barneda anunció que no había imágenes para ella: “Está fatal, lo sé. Sé que esto significa que Alejandro está muy mal y me duele muchísimo, pero creo que le va a venir bien para que reflexione y que llegue al punto de que no tiene que hablar de esa manera”.

La hoguera de Alejandro

Alejandro vivió en la última hoguera uno de los peores días de toda su vida. Por eso acudió muy nervioso a la nueva cita con Sandra Barneda y con las imágenes de Tania, temeroso de que su novia siguiese avanzando con Stiven o con Zoe.

Las imágenes que vio de su chica le enfadaron mucho porque no comprendía las dudas de Tania: “No sé qué está viendo esta chavala, está diciendo cosas muy fuertes. Me he desvivido por ella”. No entendía su reacción y empezó a molestarle todo lo que veía de ella, incluso el tono de su voz. Cree que va a acabar arrepintiéndose.