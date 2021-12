Álvaro vio las imágenes de Rosario y Suso en la cama y del tonteo de su novia con Simone en la piscina

Rosario cree que Álvaro solo ha pensado en sí mismo

Álvaro y Rosario ven imágenes muy duras de su pareja en la hoguera

Álvaro y Rosario tenían muy claro que iban a ver imágenes muy duras. Ella tenía muy claro que su chico había seguido avanzando con Sabela, aunque reconoció que seguramente Álvaro también se hubiera sentido dolido cuando vio su acercamiento con Suso. “Él solo ha pensado en él, en su bienestar, y yo siempre he tirado de la relación. Si no fuera por mí, a día de hoy no estaríamos juntos”, afirmó.

La hoguera de Álvaro

A Álvaro le hubiera gustado ver imágenes de su novia hablando bien de él y echándole de menos, pero nada más lejos de la realidad. También vio cómo se besaba y se acostaba con Suso: “Si me pongo a pensar en todo lo que habrá visto ella siento que la habré hecho daño. Creo que está actuando por despecho”.

Lo más duro fue cuando vio a Rosario en la cama con Suso. “No me sale ni llorar, he llorado tanto… Me siento mal, me siento traicionado. Yo venía aquí con un propósito y se me ha chafado la vida, no voy a ser la misma persona. Aunque yo aquí no me de cuenta, en la calle me voy a dar cuenta”.

El tonteo de Rosario y Simone

Rosario tiene muchas dudas porque ahora, además de por Suso, se siente atraída por Simone. Le dio su última cita y fue muy sincera con el italiano, que confesó que también le gusta ella. Los dos estuvieron tonteando en el jacuzzi, ante la mirada (y el enfado) de Suso.