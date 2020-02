El tenso enfrentamiento entre Fani y Gonzalo: "Mi novio está conmigo y la tuya no está contigo, es lo que hay"

Fani ha comenzado su entrevista negando que se hubiese enamorado de Rubén . "Venga ya. ¿Y de quién te enamoraste? ¿De Christofer?", ha intervenido Gonzalo. "Al único que no le tengo que dar explicaciones es a ti", ha respondido ella.

" Pues sí, porque lo he sufrido ", ha estallado el sevillano. "Pues te j****, pero ahora mi novio está conmigo y la tuya no está contigo. Es lo que hay ", ha zanjado Fani.

Sandra Barneda ha tenido que intervenir y pedir al exnovio de Susana que tuviese respeto. "¿Por qué estás tan enfadado con Fani?", le ha preguntado la presentadora. "Porque ahí he pasado las de Caín, mi tiempo vale oro porque yo ahí he dormido con él, he lidiado con él...", ha explicado.