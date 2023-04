Tras estas palabras, la presentadora no quiso entrar más en detalles y avisó: “Me estoy sonrosando”. Jesús y Cuqui intentaron sonsacarla más detalles, pero Sandra Barneda ya no quiso mojarse más. Incluso le preguntaron si ella en ‘La isla de las tentaciones’ caería en la tentación, a lo que respondió entre risas: “ Yo en ‘La isla’ soy la presentadora, no puedo caer en la tentación ”.

“Es tan importante que se tiene que hablar de sexo. Tienes que decir lo que te gusta, lo que no te gusta, si estás menos activo, su estás más activo, si el deseo ha bajado, si no ha bajado… Porque si no se dice, un día te despiertas y dices: ‘Ay, mira, ya no deseo a mi pareja’ y se va a hacer puñetas la relación”.