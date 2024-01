Andrea asegura que Álvaro se tatuó su cara para ganar notoriedad en 'La isla de las tentaciones': "Quería triunfar"

Andrea ha visitado 'Tentaciones After Show' tras saberse que protagonizó con Álvaro la primera hoguera de confrontación de 'La isla de las tentaciones 7', en la que la pareja rompió definitivamente su relación. La exparticipante ha confesado a Marta Peñate y a Asier Montaño en el programa exclusivo de mitele PLUS cómo se sintió en esos momentos y cómo está llevando el haberse vuelto una de las grandes protagonistas del formato.

Andrea ha reconocido que viendo el programa se ha dado cuenta de que sus reacciones podían ser un poco desproporcionadas, pero explicaba que se había quedado impactada al ver que la actitud de Álvaro no era la que él le había prometido cuando le convenció para ir al reality.

De hecho, en unas imágenes inéditas de su hoguera de confrontación que hemos visto en 'Tentaciones After Show' hemos descubierto que Andrea acusó a Álvaro de hacerse el famoso tatuaje con su cara para tener notoriedad en el programa, cosa que él negó.

"Lo que él quería era triunfar", aseguraba Andrea en el programa, que incluso se emocionaba reviviendo las imágenes. "Me veo sufriendo mucho", explicaba. No te pierdas este momento de Andrea así como su entrevista e imágenes inéditas de 'La isla de las tentaciones 7' en 'Tentaciones After Show'.