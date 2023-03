Elena se mostró muy preocupada ante su madre. Tenía mucho miedo de que David le fallase pero Silvia le tranquilizó asegurándole que no le veía capaz. "El amor lo va a poder todo. Esto es muy sencillo: tentaciones siempre hay tentaciones. El que hable con una chica, no pasa nada, el que le pongan cremita... Cuando veas que tiene feeling con otra persona, eso lo vas a notar. Pienso que no, porque no, es algo muy bonito", le dijo a su hija.