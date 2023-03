David se había dejado llevar en 'La isla de las tentaciones' con María no en una, sino en varias ocasiones. Hasta entonces el participante procuraba no pensar mucho en cómo lo estaría viviendo Elena, pero su suegra le cantó las cuarenta al presentarse en su última hoguera. En estas 'Tentaciones inéditas' descubrimos, en exclusiva, otro tenso momento entre David y su suegra .

La madre de Elena no comprendía cómo David había sido capaz de engañar a su hija. Así que sometió a su yerno a un extenso interrogatorio sobre sus intenciones en el paraíso. "¿Quieres llega a algo con esa chica?", se interesó... pero David decía no tenerlo claro: "La estoy conociendo. Sé que quiero a Elena, me he dejado llevar... Estamos ahí", respondió.