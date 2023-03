Naomi no se esperaba para nada que Adrián cruzase los límites con Keyla y se besara con ella en ‘La isla de las tentaciones’. Esas imágenes la dejaron destrozada y también le sirvieron para dejarse llevar con Napoli , con quien sentía una atracción brutal.

“Duele mucho, mejor que yo no te entiende nadie ”, comenzó Elena, a la que David ya había sido infiel con María . Naomi reconoció que su novio la había “roto el corazón ” con lo que había hecho y su compañera siguió empatizando con ella: “Al final te acabas dando cuenta de que son uno auténticos sinvergüenzas, que no tienen corazón ninguno y que han perdido algo bueno. Porque lo que tienen ellos es un calentón de mierda y han perdido a personas que, a lo mejor, hubieran estado con ellos toda la vida. Mira que a David se le ve venir, pero justamente a Adrián…”, reflexionó la Barbie de Villa Paraíso.

La aventura de Naomi y Adrián en ‘La isla de las tentaciones’ empezó con un gran bache para la pareja. La de Valencia se tomó muy mal que su novio no la defendiera ante lo que ella consideraba un vacile por parte de Jenny , una de las solteras. Pero cuando estalló del todo fue cuando él decidió concederla a ella su primera cita.

Pronto Adrián dejó de lado a Jenny para centrarse en Keyla, con la que tenía mucha más complicidad. Su tonteo y acercamiento no le hizo ninguna gracia a Naomi, pero en el fondo nunca creyó que su novio fuera a cruzar los límites. “Esperaba un tonteo, un guarreo, juegos… pero no me esperaba el beso ni de coña”, reconoció.