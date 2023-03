Laura se derrite ante Saúl: "No me abraces más, que me desmayo"

Tras confesar que no ve del todo claro su futuro junto a Alejandro , Laura avanza en su estrecha amistad con Saúl : “Yo creo que falta poquito para que, entre Laura y yo, haya algo más de una conexión, se surja el amor y, si no es aquí, será fuera cien por cien”.

Saúl inicia un acercamiento con Laura a través de un abrazo y ella le pide “no me abraces más, que me da algo porque me desmayo. Antes de irse a dormir, Saúl le pide un último abrazo, pero ella se resiste: “No te puedo tocar más, te lo juro.