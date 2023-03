Laura está muy cómoda con Saúl y siente mucha conexión con él desde que empezó ‘La isla de las tentaciones’. Además, la atrae mucho, pero no quiere dejarse llevar completamente porque sigue pensando en Alejandro y no quiere que lo pase mal por su culpa. Esto le ha ocasionado algunos problemas con el tentador, que no entiende por qué no hace lo que sienta en cada momento.

“Creo que tú y yo tenemos más que simple conexión”, le dijo Saúl a Laura cuando hablaron sobre su negativa a besarle. Pero la novia de Alejandro se mantenía firme en sus ideas: “Soy superempática y no quiero que nadie lo pase mal. Qué más te da darme un beso aquí o si, yo no me voy con mi novio, fuera nos lo damos”, le respondió.

La gallega sabe que su comportamiento con el soltero tiene que estar haciéndole mucho daño a Alejandro porque, a pesar de que no se han besado, están siempre juntos y en una actitud muy cariñosa. Saúl le contestó que a lo mejor su novio no lo está pasando tan mal como ella se pensaba, pero Laura no estaba de acuerdo en absoluto: “Te digo que no me puso los cuernos, te apuesto lo que quieras”.

Saúl, de Alejandro: “Está loco”

Laura también le contó al ex de ‘Mujeres y hombres y viceversa’ que Alejandro la pidió matrimonio antes de empezar ‘La isla de las tentaciones’. “Es que está loco entonces. Porque de ocho meses viéndoos dos veces al mes… Está loco y ya está”, le respondió Saúl.

El soltero volvió a repetirle a Laura que lo que no quiere es que se cohíba: “Si a ti te apetece darme un beso en algún momento, no quiero que digas ‘es que quiero respetar a esa persona’, cuando igual ella no te está respetando. Yo creo que unos cuernos con amor no son cuernos”.