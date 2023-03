‘Tentaciones inéditas’ no deja de mostrarnos imágenes exclusivas e inéditas de lo que pasa en las villas de ‘La isla de las tentaciones’. En este vídeo, vemos a David saliendo de su habitación y anunciando cuál es su decisión: ¿acudirá a la hoguera o no? Sus compañeros le preguntan cómo se encuentra y él responde que “preparado”, aunque admite que “estoy muy nervioso ”.

“He tomado la decisión de ir porque ella se merece una explicación. Yo entré aquí con ella, le dije que no le iba a fallar bajo ningún concepto y le he fallado. Espero encontrarme con una Elena que me va a decir de todo, con razón”, es parte de la reflexión de David previo al encuentro.