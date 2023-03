Los dos se bajaron al jardín para que Miguel le diera el ansiado masaje a Lydia . “Yo creo que te has llevado una buena sorpresa cuando has visto en tu habitación al gladiador del amor para darte un masaje prohibido, sor Dolores. Has dejado el rosario debajo de la mesita de noche”, ha bromeado.

“Te voy a matar. Qué emboscada. Haces muy bien el masaje, pero te voy a matar. Estoy tensa. Estaba muy rayada y cuando te he visto me he tranquilizado porque he dicho ‘mira quién ha venido con su traje”, ha respondido ella.