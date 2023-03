Inédito | Alejandro e Irene suben la temperatura de la villa: besos, caricias y un posible futuro juntos

Alejandro parece que cada vez tiene más claro que Laura va a salir del programa con Saúl, pero tiene claro que su futuro no va a ser bueno: "Pienso que con ese chico no llega ni a las uvas del año q viene" , sentenciaba.

Alejandro se ha sentido muy dolido al ver a Laura avanzando en su relación con Saúl Pina . La gallega ya no se corta y le ha dejado claro al soltero que “le gusta mucho” . Sin embargo, lo que más daño ha provocado al participante no ha sido el acercamiento de su novia con el tentador, sino los términos en los que ha hablado de su relación.

“Me está vendiendo como alguien que no soy. Me cuido, pero como muchas personas. Me está criticando porque entreno, porque me corto el pelo…estoy flipando. Estoy muy dolido porque me está pintando como un egocéntrico y no es así. Estoy sorprendido de lo que está diciendo”, decía dolido.