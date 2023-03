Vídeo inédito: Adrián y Keyla se reconcilian: "Me arrepentí del beso pero por el daño que podía hacer a Naomi"

Al día siguiente él confesó que se arrepentía, algo que sentó fatal a la tentadora . "Lo que yo siento ahora después de tantos días ayudándote, estando contigo, pasa lo que pasa el otro día y me llevo el ‘Me arrepiento ’. Lo entiendo, pero aun así me afecta. Necesito que me dejes ese espacio a mí, para que, si tiene que volver a surgir la conexión que tuvimos al principio, que surja", le explicaba ella.

Con el paso de los días, Adrián y la soltera se han ido acercando y él ha matizado sus palabras. "Me arrepentí por el daño que podía estar causándole, ahora no me arrepiento", comentaba. "Has visto a tu novia foll****, ya está. No has visto un meteorito caer", le tranquilizaba Keyla. "No se trata de ella, se trata de mí, encajar un golpe así lleva tiempo. Necesito sanar", aseguraba Adrián.