Keyla se aleja de Adrián después de su primer beso: "Necesito tiempo"

"Lo que yo siento ahora después de tantos días ayudándote, estando contigo, pasa lo que pasa el otro día y me llevo el ‘Me arrepiento’ . Lo entiendo, pero aun así me afecta. Necesito que me dejes ese espacio a mí, para que, si tiene que volver a surgir la conexión que tuvimos al principio, que surja", le explicaba ella.

" Me encantó el beso con Keyla , pero mi corazón me dice que eso no está bien, y yo tampoco soy el dueño de mis sentimientos", contaba el novio de Naomi.

A pesar de haber sido infiel a su novia, Adrián no pudo quitarse de la cabeza a Naomi y a la mañana siguiente se arrepintió profundamente de lo sucedido. “Qué hipócrita soy, qué hipócrita de mie***. Nadie se merece esto. No me gustaría sentir esto, no me gustaría ver esto por la otra parte. No puedo más, a Naomi seguro que la he perdido. No va a ser capaz de perdonarme en la vida", aseguraba entre lágrimas.