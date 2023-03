Inédito | Yaiza le echa en cara a Álex que tenga dudas sobre su relación: "Has dicho que no vas a salir de aquí conmigo"

Aunque Álex y Yaiza se gustan y se podría decir que la relación del joven con Marina está rota, la nueva pareja formada en 'La isla de las tentaciones' ha tenido varias discusiones porque ella no se acaba de fiar de él. Cree que puede olvidarse de ella ya sea cuando vea a Marina en la hoguera final o cuando acabe la experiencia en el programa, ideas que no paran de rondarle la mente.

Al volver de su última hoguera, en la que Álex confesaba que el gustaría ver a Marina "arrepentida": "Se ha dejado llevar igual que yo y no le voy a echar nada en cara. No voy a decir nada malo de ella porque a mí Marina me cambió la vida y tengo mucho que agradecerle".

Nada más regresar a su villa, Álex se ha reunido con Yaiza y han tenido una conversación en la que la tentadora ha dejado entrever de nuevo sus miedos a una posible reconciliación entre Álex y Marina: " Te he escuchado decir que te replanteas tú redacción", le ha dicho Marina. Él, visiblemente molesto, ha querido explicarle que se la plantea "para mal", pero al mismo tiempo le ha recordado que "todavía tiene novia".

Después de dejarle claro este detalle, Álex ha tratado de suavizar la conversación dejándole claro que también la entiende a ella, pero le ha pedido que no bisque cosas donde no las hay, ya que esto no le gusta.

Alex: "Yaiza me hace sentir cosas que a lo mejor no sentía"

Álex se ha sentido muy dolido al ver el avance de su novia con Manuel: "Me duele verle en ese plan, hay mucha complicidad. Veo que a lo mejor está siendo real y no está actuando por despecho", decía. "Yaiza está siendo muy real para mí. Me estoy replanteando mi relación. Yaiza me hace sentir cosas que a lo mejor no sentía. Para mí amar conlleva respetar, y muchas cosas que ni yo ni Marina hemos decidido hacer".