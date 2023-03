Manu le confiesa a Miriam lo que siente por ella: "Aunque esté con mi novia, voy a pensar en ti"

Con la decisión final a la vuelta de la esquina, las parejas de 'La isla de las tentaciones' exprimen su tiempo al máximo para conocer a los solteros y solteras que en esta edición se han convertido en sus tentaciones.

Manu y Miriam han aprovechado el juego de 'beso o verdad' para confesar sus sentimientos y hablar de cómo ven su futuro fuera del programa.

Miriam avisa a Manu: "No me voy a quedar con las ganas de darte un beso"

"Yo sé que tú tienes novia, que yo vengo como soltera y que todos dicen que eres el único que tiene posibilidades de salir de aquí con tu novia. Por una parte me alegro mucho porque te quiero y me alegro por ti, pero por otra me enfada porque me gustas y tengo ganas de conocerte fuera de aquí", le explicaba Miriam. Además, la tentación de Manu le advertía: "Yo no me voy a quedar con las ganas de darte un beso".

Manu, a Miriam: "Ojalá no hubiera tenido este feeling con nadie"

Manu también se sinceraba con Miriam y no escondía sus sentimientos: "Sí que es cierto que contigo es especial y real. Ojalá no hubiera tenido este feeling con nadie, pero contigo las cosas han ido evolucionando, me siento muy bien y eso me tiene confundido. Creo que aunque esté con mi novia voy a pensar en ti", admitía el todavía novio de Lydia.

Lydia empieza a tener dudas de su relación con Manuel: “A día de hoy, no salgo de ‘La isla de las tentaciones’ con él”

Lydia entró a ‘La isla de las tentaciones’ convencida de que iba a volver a casa con Manuel de la mano. Pero el paso de los días y las actitudes de su novio están empezando a crearla muchas dudas. Primero, porque no entendió por qué los chicos habían vetado a Miguel, su soltero favorito, cuando ella no había pasado ningún tipo de límite con él. Después, por el tonteo y el acercamiento que Manuel estaba teniendo con Miriam.

Sor Dolores, como Miguel la llama porque siempre mantiene las distancias, estaba compartiendo con él sus dudas sobre su relación y contándole, entre otras cosas, el ‘accidente’ que Manuel tuvo mientras estaba con Miriam en el jacuzzi. “¿Quieres quitarme a mí la diversión y tu empalmarte?”, dijo, enfadada porque su novio no paraba de mandarla señales, pero él hacía lo que quería.

Miguel cree que a Manuel le atrae Miriam y que, aunque no se lo esperaba, puede acabar cayendo en la tentación.

Lydia se plantea irse del programa sin Manuel

Lydia le ha contado a su soltero favorito que si, después de todo, Manuel no quiere irse con ella de ‘La isla de las tentaciones’, no pasaría nada: “Yo no sé si quiero salir con él. A día de hoy, no salgo con él”, dijo, aunque también matizó que todo podía cambiar cuando se vieran y hablaran.