Inédito | Laura ya no esconde sus sentimientos hacia Saúl: "Me gustas"

Con Alejandro cada vez más cerca de Irene y la conexión entre ambos es más que evidente, la relación de Saúl y Laura se afianza por momentos. La Miss ya no esconde sus sentimientos hacia el soltero, con el que ha mantenido una conversación muy sincera en la que no ha dejado lugar a dudas de que lo suyo es más que una simple amistad: "Me gusta, pero me cuesta dar un paso más porque tengo pareja. No quiero que piense que la decisión que tome es por ti, tú eres un detonante", ha explicado. Además, Laura ha dejado claro que no esperaba conectar con nadie dentro de la villa.