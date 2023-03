Alejandro vio en la hoguera de excepción que Laura finalmente había caído en la tentación con Saúl , con el que se había besado varias veces por todo Villa Paraíso. El modelo dijo sentirse muy dolido y dio por terminada su relación: “Tengo el corazón a mil, a mí ya me ha perdido”.

Alejandro recibió a Saúl con un aplauso al que se sumaron todos sus compañeros. Luego fue el turno del tentador, que arremetió contra el novio de Laura: “Sinceramente, yo no creo que sea el que tengo que estar aquí, aquí tendría que estar el ego de Alejandro, que es el que realmente está rompiendo la relación”. Al modelo no le gustaron nada esas palabras: “No me conoces de nada, así que cállate un poco”.