Sandra Barneda tuvo que acudir a Villa Playa y Villa Paraíso para comunicar a las parejas que el programa se había visto obligado a convocar una hoguera de excepción ante la gravedad de los acontecimientos que estaban ocurriendo. Tanto los chicos como las chicas se quedaron muy preocupados con las palabras de la presentadora y se dirigieron, muy nerviosos, a la hoguera.

En este avance exclusivo de la web podemos ver un aperitivo de la hoguera de excepción de las chicas, en la que se enfrentarían a imágenes muy duras. Mientras iban por el camino de antorchas, comentaban que lo que iban a ver tenía que ser “muy heavy” porque tenían que saberlo antes de enfrentarse a sus novios en la hoguera final.

La hoguera de excepción de las chicas

Lydia se derrumbó al ver el acercamiento de Miriam y Manuel. Su tonteo es cada vez más extremo y Manuel se ha puesto tan al límite que su novia no ha podido soportarlo. ¡Qué asco!”, dijo, llorando.

Marina ya había visto cómo Álex caía en la tentación con Yaiza e incluso tenían sexo, pero lo que no se esperaba para nada era que su novio se tatuara la inicial de la tentadora en el costado. “Es que me parece un ridículo… Me parece patético. Que a mí no se me ocurre tatuarme la inicial de nadie que conozco de una semana, por favor”, opinó.

Por su parte, Laura vio las imágenes de Alejandro e Irene y acabó llorando también: “Me da mucha pena, porque yo sé que él a mí me quiere, pero yo no puedo estar con una persona así porque yo no soy así”, explicó.

Naomi arremete contra Adrián tras ver sus imágenes con Keyla