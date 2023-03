La gallega tenía claro que lo que no quería era darse su primer beso con Saúl en un juego y delante de todos sus compañeros. Precisamente por eso tuvo una discusión con el ex de ‘Mujeres y hombres y viceversa’.

“Me siento muy dolido porque no me esperaba para nada que llegase a cruzar ese límite. Tengo el corazón a mil, estoy temblando, no me salen casi ni las palabras. Para mí era inimaginable. Siento mucha decepción. Todo lo que he hecho por ella no ha servido para nada. Estoy muy mal, Sandra”, reaccionó.