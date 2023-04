"Creo que no es el mejor momento pero quiero que sepas que la he cagado. No he sabido ser valiente y te pido perdón otra vez ", le dijo después Adrián a Keyla en Villa Playa. Ella decidía entonces pasar página: " Me quedo con todo lo bueno , con todo los momentos bonitos, con las citas, con la piscina, con todas las veces que nos reíamos y nos entendíamos...", respondió.

Keyla ha sido para Adrián un pilar muy importante en su paso por 'La isla de las tentaciones'. Aunque todavía le queda por ver a Naomi, su pareja, Adrián quiso sincerarse acerca de lo que sentía: "Yo sé que desde el minuto uno me has dicho lo que has pensado. Si algo te parecía mal, me lo has soltado. Si te parecía algo bien, me lo has dicho. Creo que personalmente eres la única persona que me ha hecho sentir vivo. Eres una persona maravillosa. Eres una persona brillante", le dijo casi entre lágrimas.