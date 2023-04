Inédito | Marina se sincera como nunca con Miguel de Hoyos sobre Álex: "No le he importado nunca"

"Me lo decía mi madre, mis amigas: ‘Quítate a esa persona’. Yo es que tenía costumbre con él. Pensaba que me iba a hundir en la mierda al dejarle, llegué a perdonarle porque pensaba que sin él me moría, pero aquí no me he dado cuenta que no me muero”, explica a su compañero mientras están sentados en el sofá.