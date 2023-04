Inédito| Laura responde a la pregunta de Sandra Barneda: "¿Te arrepientes de haber lanzado las pulseras de Alejandro a la hoguera?"

Las chicas se enfrentaron a la última hoguera juntas y pudieron ver a las solteras favoritas de sus parejas, algo por lo que Sandra Barneda les pregunta horas más tarde, por cómo lo vivieron y cómo se sintieron en este momento.

Las chicas sacan sus conclusiones tras enfrentarse a las solteras en la hoguera

La presentadora va preguntando una a una a las chicas, Lydia es la primera en contestar: "Cuando vi a Miriam pensé que iba a ser sincera, pero me dijo que Manuel no estaba enamorado de mí, así que lo quiero es hablar con él directamente y que me aclare las cosas".

Laura asegura que justo después de la hoguera se quedó "bastante plof", pero después pensando, cree "que ha sido bastante positivo todo y he sacado bastantes conclusiones para tomar una decisión en la hoguera final" con Alejandro. Además, Sandra Barneda le pregunta directamente si se arrepiente de haber tirado las pulseras que compartía con Alejandro al fuego de la hoguera, algo a lo que ella responde.

Tras esto, llega el turno de Marina, que pudo hablar y preguntar a Yaiza y saca "Sabía lo que iba a decirme, me vino muy bien hablar con ella, entendí como que ella no se quiere ir con Álex y yo tengo una conversación pendiente con él para que me diga lo que me tiene que decir".

Naomi: "Adrián no sabe ni lo que quiere, cuando se aclare podremos hablar"