Tentaciones inéditas| Alejandro y Manuel se acuerdan de las tentadoras Irene y Miriam: "La echo de menos"

En sus momentos finales en la villa, Manuel y Alejandro hacen balance de lo que han vivido en 'La isla de las tentaciones', cómo afrontan el encuentro con su pareja después de todo lo que han visto y se acuerdan de sus tentadoras favoritas durante este tiempo, de las que tuvieron que despedirse.

Manu le cuenta a Alejandro cómo se ha sentido en la villa desde que Miriam no está: "La echo de menos porque ha sido un apoyo aquí en la casa para mí y estaba muy a gusto con ella, es la persona con la que más tiempo pasaba aquí dentro". Y Alejandro le cuenta a su compañero cómo lleva la ausencia de Irene: "Se nota muchísimo que no está, mi gran apoyo, estando todo el día encima de mí, se nota bastante que no está aquí".

Ambos, que no eligieron tener una cita final con las solteras, analizan cómo les ha venido este tiempo solos para pensar. "Creo que sí, me ha venido muy bien este tiempo solo, pero sigo teniendo mis dudas porque al verla no sé cómo voy a reaccionar porque la echo mucho de menos también", dice Alejandro. "He estado pensando mucho de lo que era mi vida fuera de aquí con Lydia, lo mucho que la he querido y que la quiero" Lo que ha concluido: ""Necesito verla y mirarla a los ojos para saber lo que siento", explica Manuel.

Además, Manuel explica si cree que Lydia ha tenido la cita final con su tentador favorito: "Tengo la corazonada de que sí, también pienso que no le gusta Miguel, lo veo como un apoyo y un amigo, pero como nada más allá". Alejandra también "cree que sí" Laura la ha tenido con Saúl: "He visto conexión entre ellos, se la puede haber dado".