Mientras se dirigía a la hoguera, Adrián iba diciendo que pensaba que ya había perdido a Naomi. Había caído en la tentación con Keyla y tenía claro que su novia no le iba a perdonar ese desliz, a pesar de que ella también se había dejado llevar por todos los rincones de Villa Paraíso con Napoli .

“Por lo menos quedarnos con lo bueno y ya está”, seguía mascullando, muy nervioso. Su intención era entrar en la hoguera con entereza, pero los nervios ya le estaban traicionando incluso antes de bajarse del coche. “Y eso que quería entrar fuerte, me cago en la mar. Si es que no estoy preparado. El momento que quería que llegase desde hace tiempo y, ahora que lo veo encima, me acojono de una manera…”, continuaba.