La experiencia de Álex y Marina en ‘La isla de las tentaciones’ ha sido muy difícil. Ella se enfadó mucho con su novio desde el primer momento, cuando interpretó unas aguadillas de él a Yaiza como un tonteo clarísimo… ¡cuando ella ni siquiera había conocido a los solteros con los que iba a convivir!

A Álex, esos reproches le parecieron una enorme falta de confianza y a partir de ese momento todo empeoró. Los dos se dejaron llevar en sus villas y acabaron cayendo en la tentación: él, con Yaiza; y Marina, con Manu.

Ahora es el momento de que la pareja vuelva a verse las caras, de que hablen y de que se den las explicaciones que crean convenientes. Es un momento importante y por eso Álex estaba bastante nervioso en el trayecto que le llevó de Villa Playa a la hoguera. “Qué nervios, qué nervios, que sea lo que tenga que ser y ya está”, decía.

A pesar de todo lo que había ocurrido, tenía claro qué actitud de su novia quería ver: “Aunque hayamos hecho los dos cosas mal en las villas, me gustaría encontrar a la Marina de la que me enamoré y a la que conozco en realidad, no a la que estoy viendo aquí”.

La decisión final de Álex

Álex ha estado muy bien con Yaiza en Villa Playa durante toda la experiencia en el programa, pero a pesar de eso no tenía claro qué decisión iba a tomar porque sigue queriendo a Marina: “Tengo muchas dudas. Marina me ha sido infiel, ya no sé si con uno o con dos. No sé si la voy a poder perdonar”.