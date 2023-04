Naomi y Adrián decidieron en su hoguera final de ‘La isla de las tentaciones’ dar por terminada su relación. Su cara a cara empezó de los más tenso, pero luego abrieron su corazón y quedó claro que, a pesar de todo lo ocurrido en las villas y de sus infidelidades, seguían enamorados.

Pero antes de llegar a ese punto, hubo mucha tensión entre ellos. Primero fue Adrián quien abandonó la hoguera. Consideraba que Naomi no le dejaba hablar y, harto de no poder explicarse y de que no intentara ni siquiera entenderle, se marchó. Luego volvió y la hoguera siguió adelante.

En este avance exclusivo hemos descubierto que el valenciano no fue el único que se marchó de la hoguera: también lo hizo Naomi.

Naomi abandona la hoguera

“Yo en la calle, cuando él tuvo un intento de infidelidad y al final no lo hizo pero las ganas no faltaban, yo me tiré ocho días en la cama llorando”, aseguró Naomi. “Y aquí te has tirado ocho días en la cama…”, la respondió Adrián. Estas palabras fueron las que hicieron estallar a la valenciana, que acabó marchándose de la hoguera muy ofendida: “¿Qué? Eres un p*** vulgar de mierda y te vas a la p*** mierda. Que te den por culo”, le espetó.

Durante la ausencia de Naomi, Sandra Barneda y Adrián estuvieron hablando. “Al final entráis en el uno dice, el otro dice… La verdad es que es terrible”, opinó la presentadora. El valenciano reconoció que llevaba razón, pero que a pesar de que intentaba mantener la calma, se calentaba y perdía las formas.

Minutos después Naomi regresó a la hoguera y con una advertencia: “Voy a volver, pero voy a decir una cosa. Como vuelva a decirme un comentario de ese tipo, me levanto, me voy y no voy a volver”.