Avance exclusivo | Laura termina llorando en su tenso reencuentro con Alejandro: "Has querido tener el papel de bueno"

Alejandro no entiende nada, después de cómo se comportó en 'La isla de las tentaciones' con ella: "Que yo me quería casar contigo, yo te quería cuidar". "Lo decías cuarenta veces y fuera no", cree ella. "Pero, ¿cómo que no? Si me lo decías tu también, que si teníamos un hijo y me hablabas de eso, quieres tener un hijo conmigo y en dos semanas dices que no quieres estar conmigo", le responde él.