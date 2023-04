En este vídeo de ‘Tentaciones inéditas’ podemos ver uno de los momentos de la hoguera final que no se emitieron en el capítulo. En él, Laura opina sobre la relación de Alejandro e Irene, su soltera favorita, con la que cree que no hubo ningún tipo de química.

“¿Sabes por qué no hay conexión ahí? Porque estás hablando en gallego y haciendo lo mismo que haces conmigo”, le dijo Laura a Alejandro. Él se defendió diciendo que no era así: “Estoy conectando con una persona, igual que tú”. Aunque pronto rectificó: “Que entre tú y Saúl hay conexión… Me río en tu cara”.