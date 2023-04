“Antes de ‘La isla’, ella se lio con un chaval”, aseguró David durante su conversación. Elena intentó explicar lo ocurrido: “Empezamos a conocernos, nos pusieron un cierre perimetral y estuvimos esos meses sin vernos. Yo conocí a una persona, igual que él conoció a otra, y no estábamos juntos”. El Ken no daba crédito a lo que estaba escuchando y se levantó del sofá, completamente sorprendido: “¡Hala, hala, hala! ¿Que no estábamos juntos? ¿Cuándo hemos cortado tú y yo?”, la espetó.