Inédito | María Aguilar y Álvaro Boix, más cerca que nunca: “¿Cuál es mi posición favorita?”

“Tú tienes miedo a que te quieran tal y como eres, Álvaro. No sirves para tener pareja”, decía rotunda María Aguilar a Álvaro Boix al comienzo de la fiesta. Pero poco a poco, María se ha ido abriendo con el tentador. Al día siguiente le pide perdón y Álvaro también le pide disculpas y se sincera con ella: “Yo también te quiero pedir perdón por todas las cosas esas que me has dicho que yo no sabia y que ahora ya te entiendo y entiendo lo que has pasado y lo que has vivido”, pronunciaba Álvaro.