Manuel ha decidido conocer a Fiama y Stefany ha pasado página con Jesús

Marina ha sido la primera en dormir con uno de los solteros, Isaac

Diego cae en la tentación y se besa con Carla, siendo así desleal a Lola

¡'La isla de las tentaciones 3' está que arde! El cuarto capítulo de la temporada nos ha dejado varias caídas (y recaídas) en la tentación. Todo un festival de besos que los protagonistas han disfrutado pero con el que después han llegado las lágrimas por parte de sus parejas en las hogueras. ¡Esto es todo lo que ha sucedido!

En Villa Playa, Manuel fue quien abrió la veda en la villa de los chicos al ser el primero en caer la tentación y encima por partida doble. Se besó en la misma noche con Stefany y con Fiama. Con la primera soltera había tenido mucha complicidad en los primeros días de convivencia; pero la segunda le atraía más físicamente.

En este nuevo programa hemos podido saber qué es lo que sucedió después. Tras un ligero arrepentimiento de Manuel al pensar en cómo sentirá Lucía al descubrir esta infidelidad, finalmente el de Cádiz decidía ser sincero con Stefany y comentarle que sus sentimientos han cambiado.

Al final va a ser verdad que soy el 'Maluma' de Villa Playa (Manuel)

A partir de entonces, Manuel no piensa cortarse con Fiama. Los dos se dejaron ver juntos en la siguiente fiesta, donde no faltaron los bailes pegados... ¡y los besos ardientes delante de todos!

Esto hizo que Stefany viese vía libre para conocer al otro chico de Villa Playa que le había gustado: Jesús. Él no se fiaba mucho de ella porque se había liado con el que es prácticamente su mejor amigo en la villa, así que retó a la soltera. "¿Tú eres capaz de besarme ahora mismo?", le dijo para comprobar si realmente Stefany estaba por él. Ella se lo demostró con un beso tras otro. Se producía así la caída en la tentación de Jesús, que con sus besos con Stefany ha sido desleal a Marina, su pareja desde hace cinco años.

No acaba ahí la cosa en Villa Playa. Diego, que estaba muy molesto con Lola por ver sus tórridas imágenes con Simone, ha decidido estrechar el vínculo con Carla, la barcelonesa que desde el primer momento mostró interés por él.

Tuvieron una cita en la que confesaron que se gustaban e intimidaban mutuamente. No podían aguantarse la mirada porque les entraba la vergüenza. Pero por la noche decidieron apartarse de la fiesta con todos los demás para quedarse charlando a solas en la piscina. De nuevo volvieron las miradas intensas. Al final, Carla se lanzaba a besar a Diego y él la recibía con todas las ganas.

Por otro lado, en Villa Montaña las chicas siguen pasito a pasito con los solteros. La que avanza a pasos agigantados es Marina, que cada vez puede contener menos su atracción por Isaac. Los dos se gustaron desde que se vieron. Están muy unidos e incluso Raúl le dijo a Jesús, novio de Marina, que prácticamente parecían novios en cada imagen que salía de ellos.

Marina e Isaac han dado un paso más durmiendo juntos por primera vez. Ambos prometieron "solo dormir", pero la cosa empezó a calentarse. Tanto, que Isaac finalmente decidió abandonar la habitación de Marina porque sabía qué pasaría si seguían juntos.

Lágrimas e indignación: las consecuencias a las deslealtades

Las parejas de 'La isla de las tentaciones 3' pueden intuir qué pasa en las otras villas gracias a 'La luz de la tentación', que se enciende cada vez que alguien ha superado el límite impuesto por su pareja. Pero últimamente está sonando tanto que las hogueras acaban siendo el único sitio donde pueden comprobar realmente si sus novios y novias están siendo desleales o no.

En el caso de Jesús, ha visto cómo Marina durmió con Isaac y se ha indignado a pesar de haberse besado él con Stefany. "Quiero creer que no está sintiendo amor por Isaac, atracción física sí, cariño puede que también, pero amor no, si me dice que sí miente porque la conozco", le decía dolido a Sandra Barneda aunque sin querer aparentarlo.

Pero Marina tampoco reconocía a Jesús, con quien lleva desde los 16 años. "Me siento más liberada para poder hacer lo que realmente siento, ya no me voy a tapar más. Llevo toda mi relación pensando en no hacerle daño, que reaccione así me sorprende pero mira, creía que era más débil (...) Su comportamiento me parece patético, eso es un calentón, una venganza, o como lo quieras llamar. No sé que he hecho cinco años con esta persona", reaccionó enfadadísima ante las imágenes de Jesús con Stefany.

Por otro lado, Lucía ha descubierto todas las infidelidades de Manuel. Era su mayor temor en 'La isla de las tentaciones 3'. Pero esta vez no quiso derramar ni una lágrimas más por él. Con todo su orgullo, quemó en las llamas de la hoguera las pulseras y anillos que llevaba que él le había regalado y advertía que esto era un punto y final.

"No se merece nada de mí y no lo va a tener. Ya llorará, pero que llore. Lo mismo que he llorado yo y más. Sabía que había sido él. Es un mierdas. Siento que me ha vuelto a humillar. Me siento una porquería pero él es mucho más porquería que yo, porque yo no le he faltado el respeto en mi vida", sentenciaba.

Y aunque Lola aún no se ha enterado de que Diego se ha besado con Carla, está hecha un auténtico lío. Le atrae mucho Simón pero ahora echa de menos a su novio y poder hablar con él. Antes de ver incluso alguna imagen, ya se derrumbaba pensando en lo que Diego pueda haber visto de ella con el soltero italiano.