Las imágenes de Tom y Sandra que Melyssa tendrá que ver en su hoguera más dura: sexo, reproches y planes de futuro

Melyssa todavía no sabe nada de Tom

Como castigo , Melyssa no pudo ver imágenes de Tom en la siguiente hoguera y se quedó con la duda de si el empresario había puesto el freno con Sandra o si, por el contrario, había pisado el acelerador. ¿Cómo reaccionará al enterarse de que Tom ha pasado del tonteo al sexo en apenas dos semanas?

La reacción de Tom tras la discusión con Melyssa

El encuentro sexual de Tom y Sandra

Desde entonces, Tom y Sandra no han parado de besarse y el empresario ha confesado que empieza a sentir cosas por la soltera. Los concursantes protagonizaron un tórrido encuentro en la piscina y Tom reconoció que Sandra le había "abierto los ojos" en su relación con Melyssa.

Pero las imágenes que sin duda más daño harán a Melyssa son las de Sandra y Tom teniendo sexo sin miramientos . El concursante no tiene reparos en decir lo “ caliente ” que le pone estar cerca de su tentación y tampoco tuvo remordimientos a la mañana siguiente al pensar en su novia.

Las duras confesiones de Tom

A Melyssa tampoco le gustará nada escuchar las declaraciones que su novio ha dado en las últimas dos semanas. Tom ha pintado su relación como un bucle de celos y control y ha llegado a excusar sus actos diciendo que Melyssa no era nada cariñosa con él.

Pero la cosa no queda ahí. Melyssa también podría tener que afrontar los planes de futuro que Tom ha hecho con Sandra y escucharle decir que sus sentimientos por ella son reales: “Con Sandra soy yo, me siento bien; no puedo querer a dos personas a la vez”.