Tom Brusse y Sandra Pica responden a las críticas tras anunciar que son pareja: "Cuando juzgas a otro no lo defines, te defines a ti mismo"

El reencuentro de Tom y Melyssa

“Yo estaba completamente cegada, él me rogó perdón, me suplicó que volviera con él. Yo llegué un momento en el que dije ‘voy a perdonarte’ porque me convenció de que realmente él seguía enamorado de mí, de que esto había sido algo que le había superado y de que él se sentía arrepentido. Me dijo que me iba a demostrar que yo era la mujer de su vida y que iba a luchar por mí. Insistió en mantener relaciones conmigo y, al final, acabamos manteniendo una relación sexual. Después él me dijo que íbamos a hacer un viaje juntos los dos solos y, cuando me di cuenta, él estaba de nuevo con Sandra”, ha contado Melyssa tachando a Tom de “mala persona” y de "mentiroso".