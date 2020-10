Las mentiras de Tom a Sandra y Melyssa: las contradicciones sentimentales del empresario

La historia de Tom y Liseth

Sus intenciones con Sandra

Los problemas sexuales con Melyssa

La presunta infidelidad de Melyssa

Las falsas esperanzas a Sandra

Su perdón a Melyssa

Pero contra todo pronóstico, Tom le pidió a Melyssa que le perdonara en su último encuentro . El concursante intentó justificar su infidelidad y, lejos de hablar de sus sentimientos por Sandra, intentó recuperar a Melyssa: “Te quiero muchísimo pero he hecho lo que he hecho con Sandra porque estaba mal, me sentía solo y venía de una relación mala contigo”, dijo excusándose.

Tom le confesó a Melyssa que no quería perderla y que tenía esperanzas de que en un futuro pudieran arreglar las cosas: “Me siento mal por ti”, reconoció. Además, cuando Melyssa le preguntó si se fiaba de Sandra y él respondió de manera evasiva: “De momento no confío en nadie”, dejó caer.

Sus promesas a Sandra

Una conversación que es choca con la que tuvo con Sandra. Cuando el concursante habló con su tentación antes de despedirse, le aseguró que su historia de amor no había hecho más que empezar: “Yo no me arrepiento de nada (…) Tú me gustas mucho y fuera de aquí quiero seguir conociéndote, no te quiero olvidar y claro que quiero verte y estar contigo”, le dijo a una Sandra que, por el momento, decidió confiar en él.